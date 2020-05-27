القاهرة - لايف ستايل طرح مطرب المهرجانات حسن شاكوش، أغنية جديدة بعنوان " شوكولاتة سايحة جوة كيك"، وذلك عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعى، وكذلك على "يوتيوب. شيكولاتة سايحة جوه كيك.. عمر كمال يعلن عن أغنيته الجديدة مع حسن شاكوش.. شاهد ونشر حسن شاكوش مقطع فيديو وعلق "دلوقتي مهرجان شوكولاتة سايحة جوة كيك علي قناتي علي اليوتيوب ❤️". يذكر أن الأغنية من كلمات مصطفي حدوتة وتوزيع إسلام ساسو ومنتج فني أمير أبو غالي، ويشاركة الغناء المطرب عمر كمال" Advertisements يذكر أن عمر كمال وحسن شاكوش حققوا نجاحًا كبيرًا بعد تقديمهم، كلًا من أغنيتي “بنت الجيران”، و”عود البطل”، و”شمس المجرة”. قد يهمك أيضا: حسن شاكوش يكذب محمد منير ويتحدى راقصة على الهواء حسن شاكوش مفاجأة علي ربيع ومصطفى خاطر في «عمر ودياب»

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حسن شاكوش يطرح أغنيته الجديدة "شوكولاتة سايحة جوه كيك" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.