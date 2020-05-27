أنغام تبدأ حفل عيد الفطر بأغنية "أساميك الكتيرة"

بدأت الفنانة أنغام حفل عيد الفطر المقام على مسرح الصوت والضوء وهو الحفل الذي تقدمه المتحدة للخدمات الإعلامية، بأغنية أساميك الكتيرة.

الحفل مذاع على شاشة dmc، ومن المقرر أن تقدم أنغام لجمهورها عددا من أغانيها الشهيرة، أبرزها: "بين البينين" و"اتجاه واحد" و"أكتب لك تعهد" و"عمرك معاك" و"سيدي وصالك" و"هدنة" "حالة خاصة جدًا"، وغيرها من الأغاني التي يعشقها جمهور أنغام في مصر والوطن العربي.

وأحيا نجم الجيل تامر حسني، أولى حفلات عيد الفطر علي مسرح الصوت والضوء أول أيام العيد وذلك خلال حفلا غنائيا بدون جمهور على مسرح حيث بدأ الحفل بأغنية "الأصل مصري"، المذاع على قناة ON.

وهو الحفل الذى قدمته المتحدة للخدمات الإعلامية، في أول أيام عيد الفطر، ليقدم بعدها، أغنية "حلو المكان" التي قدمها في خلال فيلمه الأخير "الفلوس" الذى حقق نجاحا كبيرا جماهيريا على مستوى الإيرادات في شباك التذاكر.

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