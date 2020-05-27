يارا تروج لأغنيتها الجديدة "ما خطر عالبال" عبر "انستجرام"

نشرت المطربة اللبنانية يارا برومو اغنتيها الجديدة "ما خطر عالبال" عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام ومن المقرر أن تطرح يارا الأغنية قريبا.

وعلقت يارا على البرومو :"قريبا"

يذكر أن الفنانة اللبنانية يارا، نشرت عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، مقطع فيديو لها وهي تغني أغنية جديدة بعنوان "خليك بالبيت".

الأغنية من كلمات وألحان طارق أبو جودة، وعلقت يارا على المقطع قائلة: "جديد أغنيتي خليك بالبيت، وإن شاء الله تعجبكم والكل بيكونوا بالبيت ويلي مش بالبيت ابعتوله هالأغنية".

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