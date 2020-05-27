القاهرة - لايف ستايل
تحيى المطربة اللبنانية يارا ، حفلا غنائيا أون لاين بدون جمهور، اليوم، الأربعاء الموافق 27 مايو، على مسرح المجاز بالشارقة، ضمن حفلات عيد الفطر.
ومن المقرر أن تقدم من خلاله عددا من أغانى ألبومها الجديد، بالإضافة إلى عدد كبير من أغانيها القديمة.
من ناحيه أخرى طرحت يارا في يناير الماضي، أغنية جديدة بعنوان "ارتكبت"، عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، على طريقة الـ"Lyrics clip"، و هى من كلمات وألحان يوم، وتوزيع جيزو.
كما شاركت يارا جمهورها بصور لها فى أول مرة تخرج بها من منزلها بعد فترة الحجر المنزلى التى اتبعته خوفا من انتقال عدوى فيروس كورونا، حيث علقت قائلة "وهَيْك كانت أوّل طَلعَة من بَعد الحَجر.. شويّة فواكه وشويّة خضار ما فينا نستغنى عنهم.. مين بيحكى مع الأكل والخضار والفواكه متلى".
قد يهمك أيضا:
يارا تكشف سر ارتداءها للكنزة الحمراء
المطربة اللبنانية يارا تكشف حقيقة زواجها المدني
كانت هذه تفاصيل خبر يارا تحيي حفلًا غنائيًا أون لاين بمناسبة عيد الفطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.