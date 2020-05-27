حكيم يشارك في تحدي رقصوني مع جمهوره بفيديو جديد

وقد شارك حكيم عددا من فيديوهات متابعيه يرقصون على أغنيته الشهيرة "رقصونى".

وكتب معلقًا على الفيديو الخاص به :"انا شوفت كل رقصاتكوا اللى عملتوها على تيك توك علشان كده هعمل ليكم تحدى رقصونى واحسن ٤فيديوهات هيشاركوا معايا الكليب الجديد ".

يذكر ان حكيم أحيا اليوم حفل شم النسيم على ضفاف النيل وتمت إذاعة الحفل على قنوات on وdmc ومنذ ظهور حكيم على المسرح وتقديم فقرته الغنائية وأصبح الأكثر بحثا على جوجل.

حكيم حرص على إشعال الأجواء الحماسية في الحفل بأغنياته التي يعشقها جمهوره وجاء نجاح الحفل سريعا بعد زيادة البحث عنه مما جعله تريند على جوجل.

Advertisements

قد يهمك أيضا:

أغنية "سيبونا في حالنا" لـ حكيم تحصد 4.3 ملايين مشاهدة

حكيم يطرح أغنية "رقصوني" على طريقة الفيديو كليب عبر يوتيوب