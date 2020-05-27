لطيفة تهنئ أنغام على حفلها في عيد الفطر

هنّأت الفنانة لطيفة ، الفنانة أنغام، على حفلها الغنائي الذي أحيته بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وكتبت لطيفة، عبر حسابها على تويتر: "معقولة جمالك ما شاء الله طرب وجمال وتألق يا حبيبة قلبى.. منورة الدنيا كلها.. بحبك".

وردت أنغام، عليها : "حبيبتي يا لطيفة".

وأحيت أنغام، أقوى حفلات عيد الفطر المبارك بمسرح الصوت والضوء بمصاحبة المايسترو هانى فرحات، والذى قدمته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وأذيع عبر شاشة Dmc.

وغنت أنغام بالحفل، عدة أغانٍ: "بحبك وحشتيني، حالة خاصة جدا، يا ريتك فاهمني، بين البينين، أساميك الكتيرة، ولا دبلت، مطمنة، فنجان النسيان، اتجاه واحد، بتوصفني بتكسفني، بعتلي نظرة ، عرفها بيا، هتمناله الخير، اكتبلك تعهد، حته ناقصة".

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وحضرت أنغام، الحفل بصحبه راندا رياض مديرة أعمالها، قام بهندسة الإضاءة مهندس جون وليم وهندسة الصوت حميد صبرى وأندرو أسبرجن، وقدمت الحفل المذيعة جاسمين طه زكى عبر شاشه Dmc.

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