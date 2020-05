شكرا لقرائتكم خبر عن تقييم 90% لـ فيلم The Willoughbys بعد طرحه بـ أكثر من شهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل فيلم الأنيمشن The Willoughbys، على تقييم وصل إلى 90% على موقع Rotten Tomatoes، وذلك بعد طرحه بـ حوالى الشهر، حيث وصل إلى شبكة نيتفلكس يوم 22 أبريل الماضى، وذلك من قبل 60 ناقد، فيلم الأنيمشن The Willoughbys، هو أول فيلم مدبلج إلى اللغة المصرية على شبكة نيتفلكس، جنبا إلى اللغة الأنجليزية والعربية.



The Willoughbys

فيلم الإنيمشن الجديد The Willoughbys، من إخراج كريس بيرن، وري إيفانز، روب لودمير، العمل من بطولة أصوات باللغة الإنجليزية، كل من ويل فورت، مارتن شورت، أليسيا كارا، جين كراكوفسكي، ريكي جيرفيه، مايا رودولف، تيري كروز، سين كولين، شانون تشان كينت، ريبيكا حسين، ومستوحى من كتاب المؤلف لويس لورى الذى يحمل نفس الاسم، ومن تأليف كريس بيرن، مارك ستانلي.

Advertisements

ويدور فيلم الأنيمشن الجديد The Willoughbys حول اقتناع أطفال ويلوبى بأنهم يتمكنون من تربية أنفسهم، ولذلك يضعون خطة مضللة لإرسال والديهم فى إجازة، ثم يشرع الأشقاء في مغامرتهم للوصول على المعنى الحقيقى للعائلة.

بالإضافة إلى ذلك تنضم الممثلة الأمريكية العالمية جيسيكا ألبا إلى عالم نيتفلكس، من خلال بطولتها للفيلم الجديد Trigger Warning، على أن تقوم المخرجة مولي سوريا، المرشحة للأوسكار عن فيلم Marlina the Murderer in Four Acts، بـ إخراج العمل الجديد، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " hollywoodreporter"، يدور فيلم Trigger Warning على المحارب (ألبا) التى ترث شريط جدها وتواجه معضلة أخلاقية بعد معرفة الحقيقة وراء وفاته المفاجئة.، على أن يقوم المؤلف جوش أولسون، بـ كتابة النص.

كما أعلنت شبكة نيتفلكس عن طرح مسلسلها الجديد Cursed، سيدة البحيرة، خلال صيف 2020، ولم تحدد الشبكة بعد موعد محدد لـ طرح المسلسل المستوحى من الكتاب الأفضل مبيعًا الصادر عن صحيفة نيويورك تايمز، كتاب من تأليف "توم ويلر" و"فرانك ميلر"، التى تحمل نفس الاسم، حيث يتم تجسيد الأسطورة "الآرثريّة" التي يتم سردها من منظور "نيميو"، الشابة ذات الموهبة الغامضة التي يشاء لها القدر أن تتحول إلى "سيّدة البحيرة" ذات القوى الشديدة والمأساوية.