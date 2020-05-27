كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 27 مايو 2020 05:28 صباحاً - انت الان تقراء خبر أحمد العوضي: مشهد قتل العساكر في السيارة استغرق يوماً كاملاً والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حل الفنان أحمد العوضي، مساء أمس، ضيفا على الإعلامي وائل الابراشي ببرنامج التاسعة مساءًا، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، وتحدث خلال الحلقة عن مشاركته في مسلسل "الاختيار"، الذى جسد فيه دور الإرهابى هشام عشماوي.

وأوضح أحمد العوضي، خلال استضافته في برنامج "التاسعة مساءًا"، مع وائل الإبراشي، أن مشاهد الأكشن في مسلسل "الاختيار"، أخذت وقت ومجهود كبير، مشيراً إلى أن مشهد قتل العساكر في السيارة استغرق يوماً كاملاً، معللًا ذلك بأن المخرج بيتر ميمى، يهتم بالتفاصيل ولا يصور المشهد بسرعة حتى يظهر بالشكل الرائع الذى ظهر به في المسلسل.

قصة مسلسل الاختيار

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يتناول قصة حياة الشهيد أحمد صابر المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.

أبطال مسلسل الاختيار



يشارك في بطولته بجانب أمير كرارة كلا من أحمد العوضي، دينا فؤاد، سارة عادل، ضياء عبد الخالق، وتأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سنرجي.

ويشارك أيضاً مجموعة من النجوم كضيوف شرف فى أحداث مسلسل الاختيار، ‏الذى تدور أحداثه فى إطار تشويقى، وعلى رأسهم آسر ياسين، محمد ‏إمام، كريم محمود عبد العزيز، ماجد المصرى، محمد رجب، صلاح ‏عبد الله، إياد نصار، أحمد وفيق، كريم عبد الخالق، وآخرون‎.