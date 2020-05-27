كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 27 مايو 2020 05:28 صباحاً - انت الان تقراء خبر أحمد العوضي يحصد نسبة تصويت مرتفعة في استفتاء "الخليج 365 الفني" كأفضل ممثل دور ثان اليوم الاربعاء 27 مايو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصد الفنان أحمد العوضي، على نسبة مرتفعة في استفتاء، كأفضل ممثل دور ثان اليوم الموافق الاربعاء 27 مايو 2020، وبلغ عدد الأصوات 3521 صوت وذلك خلال الاسبوع الأول من التصويت.

وشارك الفنان أحمد العوضي، بسباق دراما رمضان 2020 في مسلسل "الاختيار"، وقام بتجسيد شخصية هشام العشماوي التكفيري الذي غدر بوطنه وتم معاقبته وإعدامه على جميع الجرائم التي ارتكبها.

وأشاد الجمهور بأحمد العوضي لتجسيده للدور ببراعة وإتقان، وتوالت عليه العديد من التعليقات وأبرزها تعليق أحدهم قائلاً: "فنان موهوب ومتميز كالعادة ووصلت الشعب كله درجة كبيرة بكرههم للشخصية وده نجاح كبير تستاهل كل خير ونجاح بنحبك يا نجم''.

يذكر أن تدور أحداث مسلسل "الاختيار" حول قصة حياة الشهيد أحمد صابر المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.

يشارك في بطولته كل من أمير كرارة، أحمد العوضي، كريم العمري، كريم محجوب، عصام السقا، كريم عبد الجواد، تامر مجدي، دينا فؤاد، سارة عادل، ضياء عبد الخالق، وآخرون وتأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سنرجي.