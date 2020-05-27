شاهد.. اردني يهدي زوجته سيارة: “الحجر خلاني اعرف قيمة المرأة”!

كتب امير فتحي في الأربعاء 27 مايو 2020 05:08 صباحاً - قال زوج اردني ان الحجر المنزلي جعله يعرف اكثر حجم التعب التي تعيشه ربات المنازل خاصة في شهر رمضان وقرر لذلك مكافأة زوجته واهدائها سيارة.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه سيارة مزينة بالبالونات مع تعليق صوتي يقول: “هذه السيارة هدية لأم صفوان عشان تعبت في شهر رمضان وحبيت اكافئها وأقول لها الف مبروك السيارة الجديدة”.

وتابع “الحجر خلاني اعرف قيمة المرأة كيف هي تتعب” واضاف “هي بعد مش عارفة بالمفاجأة الحين حاطلعها ان شاء الله”.