أحمد فلوكس وابنه يخطفان القلوب في أحدث ظهور

القاهرة - لايف ستايل
نشر الفنان أحمد فلوكس، صورة جديدة له عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهر أحمد فلوكس بصحبة نجله داخل حديقة منزله، نالت إعجاب متابعيه وانهالت عليه التعليقات.
يذكر أن آخر أعمال أحمد فلوكس، فيلم الممر الذى حقق نجاحًا جماهيريًا ونقدًا كبيرًا، خصوصًا بعد عرضه على شاشات التلفاز بمناسبة نصر أكتوبر.
فيلم "الممر"، تأليف وإخراج شريف عرفة، وشارك فى كتابة حوار الفيلم وقام بتأليف الأغنيات الشاعر أمير طعيمة، وتعدت إيراداته 75 مليون جنيه، بعد طرحه فى موسم عيد الفطر، والذى ترك أثرا بالغا فى نفوس مشاهديه لبث روح الوطنية لتحدثه عن قصة قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف.
والفيلم من بطولة أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، احمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسنى، محمد الشرنوبى، محمد جمعة، أسماء أبو اليزيد، هند صبرى، شريف منير.
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