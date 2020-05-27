شكرا لقرائتكم خبر عن كليب تامر حسنى والشاب خالد "وانت معايا" يقترب من 3 ملايين مشاهدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترب كليب "وانت معايا" من الوصول إلى 3 ملايين مشاهدة على موقع "يوتيوب" بعدما طرحها النجم تامر حسنى مع أول أيام عيد الفطر المبارك، والأغنية من ألبوم "عيش بشوقك" وجمعت تامر حسني مع الشاب خالد، وأعيد توزيعها قبل تصويرها وانضم إلى الأغنية عبد الفتاح الجريني وBalti

الأغنية من كلمات وألحان تامر حسني، توزيع جلال الحمداوي وإخراج سعيد الماروق، وتصدر النجم تامر حسنى تريند موقع الفيديوهات الشهير "يويتوب" بكليب "وأنت معايا"، والتي يشارك فيها كل من الشاب خالد والمطرب عبد الفتاح الجرينى والتونسى بلطى.

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وفى سياق آخر، أحيا نجم الجيل حفلا غنائياً ناجحاً على طريقة "الأونلاين" ، داخل سفح الأهرامات، وكان النجم تامر حسنى قد بدأ حفله الغنائى الذى أقيم على مسرح الصوت والضوء فى الأهرامات أمس، بمناسبة عيد الفطر، بأغنية "الأصل مصرى"، المذاع على قناة ON، وهو الحفل الذى تقدمه المتحدة للخدمات الإعلامية، وهى الأغنية الذى بدأ بها نجم الجيل بناء على طلبات كثيرة من جمهوره فى مختلف الدول العربية.

كما عرض على هامش حفل نجم الجيل تامر حسنى، ميكس جديد لكليب أغنية "أنت معايا" لـ تامر حسنى والشاب خالد كما استعانوا بالمطرب عبد الفتاح الجرينى والمطرب التونسى بلطى، بشكل حصرى على قناة ON خلال عيد الفطر.