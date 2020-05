شكرا لقرائتكم خبر عن 5 ملايين مشاهدة X شهرين لـ أغنية OneRepublic الجديدة Better Days والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حققت أغنية Better Days لـ فريق OneRepublic مشاهدات وصلت إلى 5 ملايين مشاهدة خلال شهرين من طرحها، حيث أطلقت يوم 25 مارس الماضى، على الحساب الرسمى للفرقة على موقع الفيديوهات يوتيوب، كما حازت الأغنية الجديدة على إعجاب الكثيرين من متابعى الفرقة الأمريكية، وهذه كلمات الأغنية:

Oh, I know that they’ll be better days

Oh, that sunshine bout to come my way

May we never ever shed another tear for today

'Cause oh, I know that they’ll be better days

Waking up in California

But these clouds they won’t go away

Everyday is like another storm, yeah

I’m just trying not to go insane

Yeah, in the city shining so bright

So many dark nights, so many dark days

But every time I feel the paranoia

I close my eyes and I pray

Oh, I know that they’ll be better days

Oh, that sunshine bout to come my way

May we never ever shed another tear for today

'Cause oh, I know that they’ll be better days

Been waking up to a new year

Got the past a million miles away

I’m waking up with a new fear

But I know it’ll wash away

Whatever you do don’t worry bout me

I’m thinking bout you, don’t worry bout us

'Cause in the morning everything can change, yeah

And time will tell you it does

Oh, I know that they’ll be better days

Oh, that sunshine bout to come my way

May we never ever shed another tear for today

'Cause oh, I know that they’ll be better days

Better days

Better days

Better days

Better days

May we never ever shed another tear for today

'Cause oh, I know that they’ll be better days