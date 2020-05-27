شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام بعد نجاح حفلها فى الأهرامات: ليله من العمر بمذاق الفخر والعزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق حفل المطربة أنغام، نجاحا كبيرا، كان له صدى كبير على السوشيال ميديا، حيث تصدر اسمها تريند موقع تويتر، عقب احياء حفلها الفني في ثالث أيام عيد الفطر الذى بث على شاشة dmc على مسرح الصوت والضوء.

وكتبت الفنانة أنغام عبر حسابها بموقع انستجرام، عقب نجاح حفلها الفنى:" ليله من العمر بمذاق الفخر والعزة وامنيات بالسلام والخير عيدكم مبارك من مصر".



أنغام

يشار إلى أن النجمة أنغام قدمت باقة لجمهورها عدد من أغانيها الشهيرة، أبرزها: "بين البينين" و"اتجاه واحد" و"أكتب لك تعهد" و"عمرك معاك" و"سيدى وصالك" و"هدنة" "حالة خاصة جدا"، وغيرها من الأغانى الذى يعشقها جمهور أنغام فى مصر والوطن العربى.

وتصدرت أنغام قائمة الأكثر تداولا بموقع تويتر تزامنا مع بث الحفل الفني، وسط إشادة كبيرة بين المغردين بموقع تويتر، حيث قال أحمد وائل :" حفلة انغام احلي حصلة في العيد لحد دلوقتى"، في نفس الإطار، قالت رانيا:" حفلة العيد على dmc، عجباني اوي الفكرة دي بنحاول نحس بيها بالعيد فعلا وختامها مسك صوت أنغام واحساسها وجمال اغانيها ميتوصفوش واللهى".

وكان أحيا نجم الجيل تامر حسنى، أولي حفلات عيد الفطر علي مسرح الصوت والضوء أول أيام العيد وذلك خلال حفلا غنائيا بدون جمهور على مسرح حيث بدأ الحفل بأغنية "الأصل مصري"، المذاع على قناة ON، وهو الحفل الذى قدمته المتحدة للخدمات الإعلامية، في أول أيام عيد الفطر، ليقدم بعدها، أغنية "حلو المكان" التي قدمها في خلال فيلمه الأخير "الفلوس" الذى حقق نجاح كبير جماهيريا على مستوى الإيرادات في شباك التذاكر.

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