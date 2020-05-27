معقولة جمالك.. لطيفة تهنئ أنغام على حفلها في عيد الفطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب _ هاني صابر :

حرصت الفنانة لطيفة، على تهنئة الفنانة أنغام، على حفلها الغنائي الذي أحيته بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وكتبت لطيفة، عبر حسابها على تويتر: "معقولة جمالك ما شاء الله طرب وجمال وتألق يا حبيبة قلبى.. منوره الدنيا كلها.. بحبك".

وردت أنغام، عليها : "حبيبتي يا لطيفة".

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وأحيت أنغام، أقوى حفلات عيد الفطر المبارك بمسرح الصوت والضوء بمصاحبة المايسترو هانى فرحات، الحفل الذى يقدمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والمذاع عبر شاشه Dmc.

وغنت أنغام بالحفل، عدة أغاني : "بحبك وحشتيني، حالة خاصة جدا، يا ريتك فاهمني، بين البينين، اساميك الكتيرة، ولا دبلت، مطمنة، فنجان النسيان، اتجاه واحد، بتوصفني بتكسفني، بعتلي نظرة ، عرفها بيا، هتمناله الخير، اكتبلك تعهد، حته ناقصة".

وحضرت أنغام، الحفل بصحبه راندا رياض مديرة أعمالها، قام بهندسة الأضاءة مهندس جون وليم وهندسة الصوت حميد صبرى وأندرو أسبرجن، وقدمت الحفل المذيعة جاسمين طه زكى عبر شاشه Dmc.