محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر: تداول رواد السوشيال ميديا مقطع فيديو للفنان نعيم عيسى، أظهره يشاهد مسرحية "ريا وسكينة"، التي شارك بالتمثيل فيها. وأوضح رواد السوشيال ميديا أن الفيديو نشره ابن الفنان، وقد بدا الفنان الكبير سعيدًا باستعادة ذكريات المسرحية. يذكر أن الفنان نعيم عيسى، شارك في مسرحية "ريا وسكينة"، مع النجوم عبد المنعم مدبولي وشادية وسهير البابلي عام 1980

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد 40 سنة.. بطل ريا وسكينة يشاهد المسرحية في بيته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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