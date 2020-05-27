أنغام تتصدر تويتر تزامناً مع عرض حفلها بالأهرامات

حقق حفل مطربة مصر الأولى أنغام، نجاحاً كبيرا، كان له صدى واسع عبر مواقع السوشيال ميديا، حيث تصدر اسمها تريند موقع تويتر، عقب احياء حفلها في ثالث أيام عيد الفطر الذى بث على شاشة dmc على مسرح الصوت والضوء.

وكتبت الفنانة أنغام عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، عقب إنتهاء الحفل:" ليله من العمر بمذاق الفخر والعزة وامنيات بالسلام والخير عيدكم مبارك من مصر ".

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وتصدرت النجمة أنغام قائمة قائمة الأكثر بحثاً بموقع التدوينات الشهير "تويتر" تزامناً

مع بث الحفل، وسط إشادة كبيرة من جمهورها بموقع تويتر.

وقدمت أنغام بالحفل باقة من أجمل أغانيها وهم "بحبك وحشتيني، حالة خاصة جداً، ياريتك فاهمني، بين البينين، اساميك الكتيرة، ولا دبلت، مطمنة، فنجان النسيان، اتجاه واحد، بتوصفني بتكسفني، بعتلي نظرة، عرفها بيا، هتمناله الخير، اكتبلك تعهد، حته ناقصة، سيدي وصالك".