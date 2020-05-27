أنغام تتألق بحفل عيد الفطر بمسرح الصوت والضوء

احيت مطربه مصر الأولى والوطن العربى أنغام أقوى حفلات عيد الفطر المبارك بمسرح الصوت والضوء بمصاحبه المايسترو هانى فرحات الحفل الذى يقدمه الشركه المتحده للخدمات الإعلاميه الحفل المذاع عبر شاشه DMC.

وقد غنت أنغام بالحفل مجموعه من أغانيها وهم "بحبك وحشتيني، حالة خاصة جداً، ياريتك فاهمني، بين البينين، اساميك الكتيرة، ولا دبلت، مطمنة، فنجان النسيان، اتجاه واحد، بتوصفني بتكسفني، بعتلي

نظرة، عرفها بيا، هتمناله الخير، اكتبلك تعهد، حته ناقصة، سيدي وصالك".

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وحضرت أنغام الحفل بصحبه راندا رياض مديرة أعمالها، وقام بهندسه الأضاءه جون وليم، والصوت حميد صبرى وأندرو أسبرجن.

قامت بتقديم الحفل المذيعه المتألقه جاسمين طه زكى عبر شاشه dmc.