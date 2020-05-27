يوتيوب يحجب كليب حمادة هلال ومنة عرفة رغم أنه ترند... فما مشكلته؟

حجب موقع يوتيوب فيديو كليب "جمالها" للفنان المصري حمادة هلال والممثلة المصرية منة عرفة بسبب وجود حقوق لصالح إحدى الشركات، علمًا أن الكليب كان قد تصدّر المركز الأول بقائمة الترند على "يوتيوب".

الأغنية من كلمات ماجد صبري، ألحان وتوزيع مادو صالح، والكليب من إخراج أحمد عاطف.

وكان حمادة قد إحتفل مؤخراً بحصوله على درع "يوتيوب" لتخطيه مليون مشترك، مشيرا إلى أنه حصل عليه في وقت قصير رغم قلة الأعمال.

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وعلّق: "كل الشكر والتقدير لجمهورى الحبيب على الثقة وتخطى المليون مشترك على اليوتيوب في وقت قصير رغم قلة الأعمال في القناة وإن شاء الله أكون دايما عند حسن ظنكمم بيا وأسعدكم".