نانسي عجرم تفرح الملايين بحفلها الأونلاين الأول وتضخ الأمل في غد أجمل (فيديو)

"العالم كما نعرفه يتغير مرة أخرى ولكننا مستعدون للوقوف أكثر من ذلك بكثير ، مع العلم أننا جميعًا في هذا الأمر معًا..دعونا نأمل في غد أفضل ، فلنتشبث بأحبائنا ، سواء كانوا قريبين أو بعيدين ، ودعونا نستمر في تقدير ما نعرفه أن شخصًا ما ، في مكان ما ، في حاجة أكثر مما نحن... قد تفصلنا الحدود ، لكننا قلب واحد قوي ينبض". بهذه العبارات النابعة من القلب قدمت النجمة اللبنانية نانسي عجرم عرضًا منفردًا في بيروت تم بثه مباشرةً على YouTube كرسالة أمل وحب وفرح خلال فترة Covid-19.

وأطلت نانسي من على سطح احدى المباني وسط العاصمة بيروت، بمناسبة عيد الفطر السعيد لتحقق خلال ساعات رقمًا قياسيًا، وتحتل التراند في لبنان وعدد من الدول العربية تحت وسم "#NancyYTLive" .

وأطلق على حفل نانسي عنوان "أمل بلا حدود" واستمر حوالي 25 دقيقة".

نانسي أرادت أن يعيد العالم العربي معها، وأن أن ترسم البسمة على وجوه الناس ، من خلال تقديم عرض موسيقي فردي بمناسبة عيد الفطر.

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الكلمة التي قالتها نانسي في بداية الفيديو لم تمرّ مرور الكرام وتداولها عدد كبير من النشطاء عبر موقع "تويتر" لما تحمله من حب وفرح وأمل في وقت تحتاج فيه البشرية إلى جرعة أمل وقالت في الفيديو: ""هالسنة العيد غير وفرحتو غير..عم نحتفل بالقليل كل واحد ببيتو لحالو أو مع أقرب الناس ..العالم يلي منعرفو عم يتغير مرة جديدة..والشعب العربي مرق بكتير مشاكل رح يضل صامد وجاهز وموحد عالأكيد..يمكن في حدود بيناتنا ولكن نحنا منعرف انو كلنا قلب واحد أقوى من كل شيء..تعوا نتأمل ببكرا أحلى ونضل قراب من يلي منحبن ويلي بعاد عنا..خلينا ننبسط ونتشارك بكل ما لدينا ..الطيبة والحب دايمًا بيربحوا..وسوا فينا نخلق عالم كتير حلو".

وأشاد كل من تابع الحفل بصوت نانسي والأغاني التي اختارتها من "الدنيا حلوة" و"بتفكر بإيه" و"ما تيجي هنا" و"حلم البنات": و"بدنا نولع الجو" وغيرها". كما نالت نانسي الثناء على اطلالتها الناعمة والبعيدة عن البهرجة.