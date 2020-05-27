كيف علّق والد سوزان تميم على قرار العفو بحق قاتل ابنته؟

أكدّ عبد الستار تميم، والد الفنانة الراحلة سوزان تميم،أنه لم يكن على علم بقرار اطلاق سراح قاتل ابنته وإنه وقع عليه كالصاعقة.

وفي حديث مع صحيفة "الراي" الكويتية أضاف تميم : "هل حدث هذا فعلاً؟ أنا لا أنتظر عدالة الأرض بل عدالة السماء، فإذا عفا القضاء المصري عن هشام طلعت ومحسن السكري على الأرض، فإنهما سيُسألان في السماء وكل متورط في الجريمة ومتساهل بالأحكام عما ارتكبوه بحق ابنتي".



وعبر عن حزنه الشديد بالقول: "حرق قلبي أنا إلى الآن أعيش على ذكراها. ابنتي الوحيدة التي كانت فرحتي هي الآن تحت التراب".

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وتابع أنه فوجئ كثيراً بالعفو عن السكري لأنه هو مَن قام بذبح سوزان معتبراً أن القضاء المصري أعطاه حقه حين أحال أوراق المتهم إلى المفتي لافتاً إلى أن ما حدث هو نتيجة قرار عفو.

ويشار إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أصدر مؤخراً قراراً جمهورياً بالعفو عن العقوبة الأصلية وما تبقى منها وعن العقوبة التبعية المحكوم بها على 3157 سجيناً.

