عاصي الحلاني عن طبخ زوجته: نفسها مش طيب عالأكل

أطلّ الفنان عاصي الحلاني في لقاء عفوي من مزرعته في الحلانية مع الزميلة رابعة الزيات في حلقة خاصة بمناسبة عيد الفطر السعيد عرضت مساء أمس عبر قناة "الجديد" اللبنانية.

واحتل وسم "حبيب القلب" المخصص لحلقة عاصي الترند على موقع "تويتر"، وتولى اخراج الحلقة المخرج نضال بكاسيني.

بدأ عاصي الحلقة بمعايدة كل المشاهدين بعيد الفطر السعيد، مشيراً إلى أن "كل ما نتمناه في ظلّ وباء كورونا، هو أن تبقى صحة الانسان بخير بالدرجة الأولى".



عاصي: لم أحضر ولادة أيّ من أولادي

وبعدها انضمت كوليت زوجة عاصي إلى الحوار، حيث وصفها عاصي بأنها "ملكة قلبي وحياتي والثمرة التي أنتجت حبنا هي هذه العائلة التي أرى نفسي فيها".

وكشف عاصي لأول مرة أنه "لم يحضر ولادة أي من أولاده الثلاثة بسبب ارتباطاته بالسفر خارج لبنان".

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عاصي عن طبخ زوجته: نفسها مش طيب عالأكل

وكشف عاصي أن طبخ زوجته كوليت "مش طيب عالأكل" أي أنها لا تجيد الطبخ، مشيرا الى أن "كوليت تعتمد طريقة الطبخ الصحي في كل شيء".

وتابع: "دانا (ابنته الصغرى) تملك نفسًا طيباً على الطبخ، وتجيد القيام بأشهى المأكولات والحلويات".

عاصي: منذ صغري لم أكن أفكّر سوى بالفن

ولفت عاصي إلى انه "لم يفكر في حياته بأي شيء سوى بالفن"، مشيرا الى انه "وعيت على حياتي وكان كل شيء بالنسبة لي هو فن وأريد أن أصبح نجماً، ولم أكن أتوقع أن أصبح فناناً معروفاً على صعيد الوطن العربي".

وتمنى عاصي في ختام الحلقة أن " يعود الاستقرار لـ لبنان كي نحلم بالبلد الذي نستحقه"، لافتاً إلى أن "الله أعطانا بلداً لا نقدر قيمته بسبب متاجرة السياسيين بنا، ونحن كنا ضائعين بين القريب والغريب، ورغم كل للمصاعب سنبقى على هذه الأرض.