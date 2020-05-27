رقصت الفنانة اللبنانية ​سيرين عبد النور ​مع ابنتها "تاليا" بطريقة عفوية في فيديو نشرته على تطبيق "تيك توك" ، كما ظهر بالفيديو إبنها "كريستيانو".

وأطلقت سيرين على هذا الفيديو عنوان "يلا نرقص وننشر الحب"، وعلّقت عليه قائلة: "بليز شوفو كريستيانو كيف دفش تاليا لان غمرتني !!! غيرو صغير". Advertisements يُذكر أن سيرين عبد النور وفريق عمل مسلسل "دانتيل"، إنتهوا قبل أيام من تصوير العمل، بعد أشهر من التصوير المستمر ومواجهة الصعوبات، بظل الظروف التي مررنا بها، خصوصاً بعد تفشي فيروس كورونا.

وقد إحتفل فريق العمل بإنتهاء التصوير بوجود المنتج جمال سنان، وزوجته الممثلة ماغي بو غصن، التي حرصت على الإحتفال معهم بإنتهاء التصوير.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سيرين عبد النور ترقص وتنشر الحب مع طفليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الجميلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.