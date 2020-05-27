صحافي تركي: بيرين سات هي ملكة الدراما التركية

أعلن الصحافي التركي شاتاي كلينتش أن "الممثلة التركية بيرين سات هي ملكة الدراما التركية ولن تأتي ممثلة مثلها ابدا".

ولم لم يمضِ على عرض مسلسل "عطايا" من بطولة الممثلة التركية بيرين سات، على شبكة نتفليكس العالمية سوى بعض الأشهر ، إلا أنه وعلى الرغم من ذلك استطاع أن يتصدر قائمة المسلسلات الأكثر مشاهدة في تركيا.

وفي قائمة نشرتها منصة نتفليكس عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، احتل مسلسل "عطايا" المركز الأول ضمن 10 مسلسلات كانت الأكثر متابعة في تركيا خلال عام 2019.

وبالعودة إلى مسلسل "عطايا" تعرضت بطلة العمل النجمة التركية بيرين سات لسيل من الانتقادات اللاذعة، بعد ساعات فقط من بدء عرضه، وذلك بسبب مشاهدها الحميمية التي جمعت بيرين مع النجم التركي متين أكدولجار، معتبرين أن هذه عادتها فغالبا ما تحمل أدوارها هذا الطابع.