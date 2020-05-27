علي المشعل يرتبط بفتاة غير سعودية ويينشر صورة رومانسية لهما

أعلن الاعلامي السعودي علي المشعل ارتباطه بصورة رومانسية قام بنشرها عبر حسابه "على انستقرام" بفتاة من خارج السعودية لم تعرف هويتها.

علي أرفق الصورة اللتي شاركها مع جمهوره بتعليق جاء فيه "لقد قالت نعم".

ولم يكشف المشعل هوية الفتاة، إلا أن مقطع فيديو نشره عبر حسابه في قناة "يوتيوب"، كشف أنها أجنبية، خاصة وقد ظهرت في المقطع وهي تتحدث العربية بصعوبة، إضافة إلى إعلانها ارتباطها بالإعلامي السعودي باللغة الإنجليزية، حيث قالت: "تمت خطبتي".

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ومن خلال جولة على حساب الفتاة على "انستقرام" تبين أنها ليست عربية، وعلي نفسه لم يكشف عن جنسيتها وتدعى "جاكلين"، وتوقع البعض أن تكون من كندا ومقيمة في دبي.

يذكر أن علي حصد شهرته عبر مجموعة قنوات "أم بي سي"، التي بدأ العمل معها منذ 2015، من خلال برنامج "صباح الخير يا عرب"، قبل أن يعلن استقالته من مجموعة "MBC" نهاية عام 2019.