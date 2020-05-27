وفاة إعلامية مصرية شهيرة بعد رحيل والدتها بشهرين

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لقيت إعلامية مصرية شهيرة، مصرعها إثر تعرضها لحادث مروع، وذلك بعد شهرين فقط من وفاة والدتها.
وأعلن الإعلامي مصطفى النادي، وفاة صديقته مذيعة الاقتصاد بقناة البغدادية سابقًا، المصرية شيرين جمال.
وقال عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "الزميلة والصديقة صاحبة القلب الطيبشيرين جمال في ذمة الله".
وأضاف: "لله ما أعطى ولله ما أخذ وكل شيء عنده بمقدار إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا لفراقك لمحزونون، ربنا يرحمك يا شيرين ويغفرلك ويرزقك الفردوس الأعلى".
وكانت شيرين جمال، دخلت في حالة حزن بعد وفاة والدتها، حيث كتبت عبر "فيسبوك"، عقب الوفاة: "عندما رحلت أمي.. لم أشعر من قبل بكل هذه المشاعر المزدوجة.. لم أشعر بالضياع والوحدة والاشتياق والحزن والغربة في آن واحد.. رحلت عني يا أمي ورحل معكي كل شيء
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