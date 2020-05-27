غاندي السينما المصرية عبد النبى السيد في ذمة الله

توفى الفنان عبد النبي السيد، الكومبارس الشهير بلقب "غاندي" وهي شخصيته في فيلم "الحرب العالمية الثالثة"، كما أطلق عليه البعض لقب إيتو وهي شخصيته في فيلم رمضان مبروك أبوالعلمين حمودة للنجم محمد هنيدي.

ويعتبر الفنان عبدالنبى السيد أحد أبرز فناني الأدوار المساعدة في السنوات الأخيرة، وخاض مؤخرا معركة من أجل الاعتراف بحقوق "الكومبارس" المادية والمعنوية، بعدما فشل في الحصول على عضوية نقابة المهن التمثيلية.

وقال الراحل في لقاء مع الإعلامية بسمة وهبة لبرنامج كل يوم في حلقة خصصتها للحديث عن نجوم تحت الظل: اشتغلت عشر سنين كومبارس، وفي يوم قلت لنفسي أنا ليه مبقاش زي الممثلين وأتكلم ويبقى ليا جمل، ومن يومها قررت إني هعمل كدا.

وأضاف: كان في مشهد في فيلم "مبروك أبو العلمين حمودة"، والأستاذ هنيدي كان عايز 5 فلاحين مأصلين، جابوا 5 من منطقة ناهيا الحتة اللي كنا بنصور فيها، وكلهم معرفوش يمثلوا، فاستأذنت الريجسير إبراهيم عمران أقول الجملة اللي عايزها هنيدي وكانت كلمة أيتو، ودا لاعب جامد قوي، ووافق عليّ المخرج ومن بعدها كانت الانطلاقة.

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وبعدها اتصل به المخرج أحمد الجندي في فيلم الحرب العالمية التالتة، وقال له: أنا عايزك حي أو ميت"، يتابع عبدالنبي: "عرفت إنه عايزني أعمل دور غاندي، روحت للإستايلست وقلتله لبسني لبس غاندي قبل ما يشوفني، وشافني المخرج قالي برافو يا أستاذ.. أنت معانا.

نجاح فيلم الحرب العالمية التالتة لفت الأنظار بقوة لعبدالنبي السيد، وصار وجهًا مألوفًا في أعمال كثيرة، منها دور فراش المدرسة الذي يريد الاحتراف في ليفربول في مسلسل اللعبة، ودور صغير في مسلسل "عمر ودياب"، وغيرها.

والفنان الراحل عبدالنبى السيد شارك في مشاهد قليلة بعدة أفلام شهيرة، من بينها دور "غاندي" في فيلم "الحرب العالمية التالتة"، الذي تم إنتاجه عام 2014، كما قدم دور فراش المدرسة الذي يريد الاحتراف في ليفربول في مسلسل اللعبة، وكان الظهور الأخير له في مسلسل "عمر ودياب" لمصطفى خاطر وعلي ربيع" الذي عرض بموسم دراما رمضان 2020.