بعد مصرعها في حادث.. ما لا تعرفه عن الاعلاميه شيرين جمال

الأربعاء 27 مايو 2020

اختار الموت مذيعه الاقتصاد الإعلاميه المصريه ” شيرين جمال” ، اليوم الثلاثاء بعد تعرضها الي حادث سير مروع، حسبما أكد أصدقاؤها من خلال صفحاتهم الشخصيه علي منصات التواصل الاجتماعي، بعدما نعاها عدد منهم.



حيث تملك الاعلاميه “شيرين جمال “الحزن العميق قبل وفاتها، والذي جعلها تفقد لذه الحياه بعد رحيل والدتها في آذار/مارس الماضي، فعكفت على كتابه العديد من المقاطع النثريه ترثو فيها أمها داعية الله أن تلتقي بها قريبا في سمائه، حتى فاضت روحها خلال حادث السير.

سيرتها الذاتيه: ولدت الاعلاميه “شيرين جمال “بالعاصمه المصريه القاهره، حيث تخرجت من كليه الإعلام قسم الإذاعه والتلفزيون في جامعه القاهره. عملت المذيعه الراحله كمذيعه في قسم الا قتصاد لدى فضائيه البغداديه منذ ال 20 من تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2010 وحتى الأول من كانون/ يناير لعام 2013.

كتابات الاعلاميه “شيرين جمال”:

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وكتبت الاعلاميه “شيرين جمال”عددا من المقطوعات النثريه من خلال صفحتها الرسميه علي موقع التواصل الاجتماعي ”فيس بوك“ وكان آخرها مقطوعه حملت عنوان ”ما بعد الهلاك“، وهي مقطوعه حملت الكثير من المعاني الحزينه والتي ترجح سببها الي الدخول في حاله من الاكتئاب النفسي إثر وفاه والدتها.

نشرت الاعلاميه “شيرين جمال “بعد وفاه والدتها بيومين مقطوعه نثريه بعنوان ”عندما رحلت أمي“ وأفصحت فيها عن مقدار الحزن الذي أصابها نتيجه وفاه والدتها، وتطرقت الي أنها كانت دائما تختلف معها، موضحه : ”لم أكن الابنه الفاضله، ولكنني أحببتك“.

وكانت الاعلاميه الراحله شاركت فيما يعرف بتحدي الخير كإعلامية مصريه والتكفل بعدد من الأسر، وتحدت كابتن “أحمد شوبير “و الإعلاميه “بسمه وهبه” والمذيع “محمد ترك”.

جراء عمليه جراحيه قبل الوفاه: وكانت الراحلة أجرت عمليه جراحية قبل وفاتها وذلك طبقا لما أعلنته هي من خلال مقطع فيديو لها نشرته من خلال صفحتها الشخصيه علي “فيس بوك“ قالت فيه: ”أنا أجريت عمليه جراحيه منذ أيام وباخد كميه من أدوية كثيرة جدا بتضعف المناعه وبتأثر عليها“. واستكملت : ”أنا عارفه إن في ناس كتير بتمر بنفس الظروف، ده بخلاف كبار السن من أهالينا ، و الأمراض المزمنه “.

نعي أصدقاء الاعلاميه “شيرين جمال” لها: وكان عدد من أصدقاء الاعلاميه “شيرين جمال” و الإعلاميين نعوها من خلال صفحتهم الشخصيه علي منصات التواصل الاجتماعي، حيث كتب أحد أصدقاء المذيعه الراحله”مصطفى النادي” : ”الزميله والصديقه صاحبه القلب الطيب “شيرين جمال “في ذمه الله“. كما شارك أحد أصدقائها ويدعى” أحمد الفيزي “صورتين الي الإعلاميه، وتم أرفاقها بتعليق قائلاً: ”إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفت اليوم الاعلاميه و الصديقه ” شيرين الجمال “في حادث أليم“.

واستكمل ”أشهد لها بحسن الخلق و طيبه القلب .. لسانها عفيف ومكنتش تذكر حد بسوء أبدا وتعاملها في منتهى الطيبه و الرقي و، ومتتأخرش بالنصيحه لو احتجتها“.