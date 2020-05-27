شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. يارا تحيى حفلا غنائيا أون لاين بمناسبة عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحيى المطربة اللبنانية يارا ، حفلا غنائيا أون لاين بدون جمهور، اليوم، الأربعاء الموافق 27 مايو، على مسرح المجاز بالشارقة، ضمن حفلات عيد الفطر، ومن المقرر أن تقدم من خلاله عددًا من أغانى ألبومها الجديد، بالإضافة إلى عدد كبير من أغانيها القديمة.

من ناحيه أخرى طرحت يارا في يناير الماضي، أغنية جديدة بعنوان "ارتكبت"، عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، على طريقة الـ"Lyrics clip"، و هى من كلمات وألحان يوم، وتوزيع جيزو.

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كما شاركت يارا جمهورها بصور لها فى أول مرة تخرج بها من منزلها بعد فترة الحجر المنزلى التى اتبعته خوفا من انتقال عدوى فيروس كورونا، حيث علقت قائلة "وهَيْك كانت أوّل طَلعَة من بَعد الحَجر.. شويّة فواكه وشويّة خضار ما فينا نستغنى عنهم.. مين بيحكى مع الأكل والخضار والفواكه متلى".

وفى سياق آخر عبرت الفنانة اللبنانية يارا، عن اشتيقاها لمباريات كرة القدم وفريقها المفضل برشلونة بعد توقف النشاط الكروى بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وتأكيدًا على عشقها للبارسا، نشرت يارا صورتها وهى ترتدى تيشيرت الفريق الكتالونى، عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وقالت يارا فى تعليقها على الصورة "خلال هذا الحجر الصحى، حتى لو كنت فى واحدة من أجمل المدن فى العالم مثل دبى، يمكنك الرجوع إلى الأشياء التى تحبها أكثر.. أحب وأفتقد فريق برشلونة المفضل لدى، ولا يمكننى الانتظار حتى أراهم يلعبون ويملأون الملاعب مرة أخرى"، وأضافت "اشتقنا كتير لمباريات برشلونة.. إن شاء الله يرجعوا كمان لأنو فيه غير فرق رجعت.. مين بيتذكّر كم نقطة كان عندهم برشلونة قبل توقف الدورى.