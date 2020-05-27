شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد العوضى: نور الشريف هو من اكتشفنى وأمن بموهبتى وتنبأ بنجاحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان أحمد العوضى، إن شخصية عشماوى شخصية تائهه، ويدل على ذلك مشهده في الحلقة 29 عندما دخل عليه الجنود ليقبضوا عليه وكاد أن يفجر نفسه بالحزام الناسف ولكنه لم يفعل ذلك، ولو بحثنا عن السبب سنجد أنه لا يؤمن بما يفعله ، فهو وأمثاله يدعون أفكار ويروجها للشباب الغير واعي باسم الدين، مضيفا: الحلقة 28 من مسلسل الإختيار تعد أهم حلقة في الدراما المصرية وعندما شاهدتها نسيت أنني من أجسد دور عشماوي وتفاعلت معها.

وتابع العوضي، خلال لقاءه مع الاعلامي وائل الابراشي في برنامج التاسعة علي القناة الأولي: في الفترة الأخيرة حاولت أن أبعد عن أدوار الچان كي أقدم أدوار متنوعة ولا أحصر نفسي في دور معين، مؤكدا أن الفنان الراحل نور الشريف يعد الأب الروحي له وهو أول من اكتشفه، وكانت نصيحته له "هيجيلك وقتك لازم تجهزها من دلوقتي"، وهذا ما أدركه العوضي.

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وقال العوضي بالرغم من نجاحي في مسلسل "الدالي" وماقبله إلا أنني لم أتقدم خطوة، وهذا ماجعلني أشعر بالإحباط وأبتعدت عن الفن لمدة أربع سنوات وعدت من جديد في مسلسل "السبع وصايا" الذي كان نقلة حقيقية في مشوارى، وتوالت الأعمال إلى أن ذهبت لشركة سينرچي التي تعد النقلة الحقيقية فى مشوارى وأدركت أن هناك حكمة من الله لكل شيء .