شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد العوضى: نور الشريف هو من اكتشفنى وأمن بموهبتى وتنبأ بنجاحى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان أحمد العوضى، إن شخصية عشماوى شخصية تائهه، ويدل على ذلك مشهده في الحلقة 29 عندما دخل عليه الجنود ليقبضوا عليه وكاد أن يفجر نفسه بالحزام الناسف ولكنه لم يفعل ذلك، ولو بحثنا عن السبب سنجد أنه لا يؤمن بما يفعله ، فهو وأمثاله يدعون أفكار ويروجها للشباب الغير واعي باسم الدين، مضيفا: الحلقة 28 من مسلسل الإختيار تعد أهم حلقة في الدراما المصرية وعندما شاهدتها نسيت أنني من أجسد دور عشماوي وتفاعلت معها.
وتابع العوضي، خلال لقاءه مع الاعلامي وائل الابراشي في برنامج التاسعة علي القناة الأولي: في الفترة الأخيرة حاولت أن أبعد عن أدوار الچان كي أقدم أدوار متنوعة ولا أحصر نفسي في دور معين، مؤكدا أن الفنان الراحل نور الشريف يعد الأب الروحي له وهو أول من اكتشفه، وكانت نصيحته له "هيجيلك وقتك لازم تجهزها من دلوقتي"، وهذا ما أدركه العوضي.
وقال العوضي بالرغم من نجاحي في مسلسل "الدالي" وماقبله إلا أنني لم أتقدم خطوة، وهذا ماجعلني أشعر بالإحباط وأبتعدت عن الفن لمدة أربع سنوات وعدت من جديد في مسلسل "السبع وصايا" الذي كان نقلة حقيقية في مشوارى، وتوالت الأعمال إلى أن ذهبت لشركة سينرچي التي تعد النقلة الحقيقية فى مشوارى وأدركت أن هناك حكمة من الله لكل شيء .
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد العوضى: نور الشريف هو من اكتشفنى وأمن بموهبتى وتنبأ بنجاحى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.