شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد العوضى: مساندة ياسمين عبد العزيز سبب نجاحى فى "الاختيار" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الفنان أحمد العوضي خلال لقاءه في برنامج التاسعة مع الإعلامي وائل الإبراشي، علي القناة الأولي، عن بدايات قصة حبه مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، قائلا: بدأت قصة حبنا خلال تصوير مسلسل "آخر نفس"، وبالمناسبة ياسمين عبد العزيز أحبها منذ زمن قبل أن ألتقي بها، وكانت أفضل ممثلة بالنسبة لي، ومن أنجح ممثلات جيلها فهي الوحيدة التي تقدم أفلاما من بطولتها وتنجح فياسمين هي حالة فريدة .

وأضاف: أعلنت زواجنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي في ذلك الوقت، لأنه في اعتقادي هو أنسب وقت للإعلان بعد نجاحها الساحق في مسلسل " ونحب تاني ليه " وكذلك نجاحي في مسلسل " الإختيار " وياسمين لها دور فعال في نجاحي في تجسيد هشام عشماوي فكانت دائمة الدعم ليس، فليس الرجل فقط من يدعم ويقف وراء حبيبته بل المرأة أيضا تستطيع أن تقوم بذلك وهذا مافعلته ياسمين معي، والحب الحقيقي هو دافع قوي للنجاح فلو شعرت بالمساندة من حبيبك ستنجح .

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وعن تشبيه لياسمين عبد العزيز بالفنانة كاثرين زيتا جونز الممثلة البريطانية، قال بالفعل أنا أري أن ياسمين نسخة منها وأنا أحبها جدا لأنها تشبه ياسمين، وأضاف لا نخطط لتقديم عمل مشترك يجمعني بياسمين فليس من الضروري أن نفعل ذلك، فهي فنانة ناجحة وأنا كذلك، فلو ظهر عمل مناسب سنقدمه وإن لم يظهر لن نسعي له .