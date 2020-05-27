شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد العوضي : شخصية "عشماوي" آخر أدوار الشر أقدمها فى حياتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الفنان أحمد العوضي خلال إستضافته في برنامج التاسعة مع الإعلامي وائل الإبراشي علي القناة الأولي، عن قراره بأن يكون دور "عشماوي " هو أول وآخر دور شر يجسده، فلن يقبل بعد ذلك أدوار شر نهائيا، فأي دور أخر سيكون بجانبه لا شيء، وقال عند تجسيدي لدور عشماوي كان هناك رسالة معينة أود نقلها وهي أن يكره الناس شخصية عشماوي ويروا كيف كان مجرما وقد باع كل شيء من أجل الوهم .

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وأسترسل العوضي، تطلب المشهد الأخير من المسلسل وهو مشهد الإعدام، أن أفقد 10 كيلو من وزني، وهذا ما حدث بالفعل خلال شهرين، وكان الهدف من ذلك أن يتضح التأثير النفسي والصحي عليه، فهذه تعد مرحلة إنهيار له فكل من حوله قد مات وأكتشف أنه كان يعيش في وهم، والفضل في كل ذلك يعود للمخرج الواعي بيتر ميمي والذي في إعتقادي هو أهم مخرج في مصر، وكانت التفاصيل البسيطة في المسلسل تحتاج إلي الكثير من المجهود فالمشهد الواحد من الممكن أن يستغرق يوم كامل في التصوير .

وعن نشره لصور عشماوي الحقيقي وفيديو إعدامه علي صفحته الشخصية بعد عرض الحلقة قال كنت أقصد نشرها بعد الحلقة كي يعرف الناس أن حقهم قد أخذ، ومن قال أن ذلك ضد الإنسانية ليس معه وهم قلة قليلة معروف توجههم ، وهم الذين قد تجردوا من الإنسانية ، فقد باعوا بلدهم نظير الظهور علي شاشات قنوات الأعداء فهل هذه هي الإنسانية.