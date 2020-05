شكرا لقرائتكم خبر عن روب ماكلهيني يؤكد وجود موسمين جديدين من It's Always Sunny In Philadelphia والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الممثل الأمريكى روب ماكلهيني أنه سيتم تجديد مسلسل It's Always Sunny In Philadelphia، إلى موسمين جديدين وهما الـ 15 و16، ولكنه انتقل من شبكة FX إلى شبكة FXX، وصرح ماكلهيني: "مسلسل It's Always Sunny In Philadelphia، لن يتم إلغاؤه قريبًا، حيث إننا مازلنا فى مفاوضات بشأن الموسيمن الجديدن، ونأمل أنه بـ مجرد الانتهاء من مسلسل السيت كوم Mythic Quest ، ننتقل مباشرة إلى العمل على موسم جديد من It's Always Sunny In Philadelphia".

ووفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "tv series finale"، أضاف ماكلهيني "سأقوم بالعمل على هذه السلسة إلى الأبد لو أمكننى ذلك، خاصة مع استمرار المتابعين في مشاهدته واستمررنا في الاستمتاع بعملنا، فلماذا نتوقف؟ إنها وظيفة أحلامي، كما أننى لا أفهم أبدًا لماذا يترك الناس المسلسلات ويقررون إلغائها، خاصة مع كونها أعمال أحلامهم".

لا توجد أى معلومات حول أى من المواسم الجديدة، ولا موعد بدء الإنتاج أو طرح أولى الحلقات الجديدة، وذلك بسبب توقف الإنتاج بسبب فيروس كورونا، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tv series finale".

وتدور أحداث المسلسل حول عصابة مكونة من 5 أشخاص، فهناك التوأمان دينيس ودى رينولدز، وأصدقائهم تشارلى كيلى ورونالد "ماك" ماكدونالد وفرانك رينولدز والد دينيس ودى، تعمل هذه العصابة فى بار فى جنوب فيلاديلفيا، وهم أشخاص معروفون بالكذب والخداع ومستعدون عمل أى شىء للكسب السريع حتى لو كان هذا الشىء قد يعود بالضرر على أحد الأصدقاء.

Advertisements

مسلسل It's Always Sunny In Philadelphia من بطولة يوم تشارلي، جلين هاويرتون، روب ماكلهيني، كايتلين أولسون، داني ديفيتو.

كما أعلنت شبكة FX عن تجديد مسلسل What We Do in the Shadows، للموسم الثالث، وذلك بعد النجاح الذى حققه الموسم الثانى الذى لايزال يعرض، حيث بدء عرضه فى 6 مايو الجارى، على أن ينتهى فى 10 يونيو المقبل، وبلغ متوسط مشاهدة الموسم الثاني من What We Do in the Shadows إلى 0.19، في الفئة العمرية بين 18 و 49 عام، بـ مجموع 462 ألف مشاهد في تصنيف Live + في نفس اليوم، ومقارنة بالموسم الأول، ارتفعت بنسبة 1٪ فقط في نسبة المشاهدة، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tv series finale".