شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد العوضى: "عشماوى" فى الإختيار أهم خطوة فى مشوارى الفنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان أحمد العوضي خلال استضافته فى برنامج التاسعة مع الإعلامي وائل الإبراشي علي القناة الأولى، بعد نجاحه في تجسيد شخصية عشماوي في مسلسل الإختيار، رشحت لدور عشماوي من خلال المنتج تامر مرسي، وحسام شوقي، والمخرج بيتر ميمي، ويعتبر هذا الدور هو خطوة مهمة في مشواري الفني تكاد تكون الأهم في حياتي، وأضاف عندما بدأت التحضير للشخصية لم أجد معلومات كثيرة متوفرة عن شخصية عشماوي، مما جعلني أجلس مع زملائه في الجيش، بالإضافة لبعض الفديوهات لخطاباته والتحقيقات معه كل ذلك جعلنى أستطيع أن أرسم ملامح الشخصية .

وعن الانتقادات التي وجهت له بسبب عبوس وجهه الدائم فى الشخصية، قال: أنا لست ضد الانتقاد ولكن لابد أن يكون هذا الانتقاد علي فهم ووعي، فشخصية عشماوي وصفها زملائه في الجيش أنه شخص كشرى ولم يلمحوا الابتسامة علي وجهه، وأنا قدمت شخصية عشماوي بعد مرحلة إنفصاله عن الجيش أي مع خيانته، والانتقادات كانت من قلة قليلة وأنا غير مطالب بتبريرات لشيء قد نجحت في تقديمه وأثني عليه الكثير .

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مسلسل "الاختيار" تناول حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل‪‎‬.