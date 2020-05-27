شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. نانسى عجرم تحيى حفلها أون لاين عبر قناتها على اليوتيوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احيت الفنانة اللبنانية نانسى عجرم، حفلها الفنى، الثلاثاء، عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، حيث قدمت باقة من أغانيها الرائعة في ظل البقاء في المنزل.

ونشرت الفنانة نانسى عجرم، فيديو عبر قناتها بموقع يوتيوب لحفلها الفني، وقالت:"إن العام الحالي العيد غير ونحتفل بالقليل، كل واحد في بيته أو مع أقرب الناس، العالم الذى نعرفه يتغير مرة جديدة وأن الشعب العربى الذى يواجه العديد من المشاكل سيظل صامد وجاهز وموحد على الأكيد".





وأضافت: "يمكن هناك حدود بيننا ولكننا نعرف إننا كلنا قلب واحد أقوى من كل شيء.. تعالوا نتأمل في بكرة أحلى، خلينا نتبسط والطيبة والحب هما اللى يربحوا ويخلقوا عالم حلو".

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وفى سياق آخر وجهت الفنانة نانسى عجرم رسالة للمغنية العالمية "بيلى إيليش"، مشيدة بأعمالها، وشددت أن بناتها دائما ما يشغلن أغانى "إيليش" فى المنزل بصوت مرتفع. وقالت نانسى فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر: "نحن أيضاً نحبك يا بيلي ونحن من كبار المعجبين بفنك وأعمالك، ودائما ما تشغل فتياتى أغانيك بصوت عالٍ في المنزل".





وكانت بيلى إيليش قالت إنها معجبة بالمغنية اللبنانية نانسي عجرم وأغنياتها وكشفت أنها تسمع لها منذ سنوات. ووصفت إيليش عبر برنامجها "me &dad" الذي تجري من خلاله محادثات مع والدها، الأغاني العربية بـ"الشوكولاتة التي تذوب في أذنها"، مشيرة إلى أنها تعشق مثل هذه النوعية من الأغاني التي تلهمها فيما يتعلق بموسيقاها الخاصة، وفقا لموقع سبوتنيك.







