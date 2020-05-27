نبيل الحلفاوي يعلق على نهاية مسلسل "بـ 100 وش"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشر الفنان نبيل الحلفاوي عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، تغريدة يرد بها على سؤال أحد متابعيه عن رأيه في نهاية مسلسل بـ 100 وش.

وكتب الحلفاوي: "الحقيقة موفقة جدا.. جمعت بين الوقوع في قبضة القانون لبعضهم وضياع الأموال من البعض الباقي وحالة البهجة التي لا تفسد طبيعة العمل (لايت كوميدي) وبالمناسبة.. تحية للستايلست خاصة بالنسبة للمشهد الأخير".

وتعاقد الفنان نبيل الحلفاوي على بطولة مسلسل "القاهرة كابول"، مع فتحي عبدالوهاب وطارق لطفي وخالد الصاوي من تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج حسام علي، لكن تم تأجيله بسبب ظروف فيروس كورونا، وسيتم عرضه في رمضان 2021.