ابنتها فنانة شهيرة والحجاب لم يمنعها من التمثيل.. معلومات عن الفنانة عزيزة راشد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

في 26 من مايو عام 1946، ولدت الفنانة عزيزة راشد التي تحتفل اليوم بعيد ميلادها الرابع والسبعين، بدأت الفنانة الكبيرة حياتها الفنية في المسرح، بعد أن درست فى معهد الفنون الجميلة عام 1968.

عملت عزيزة في السينما في الكثير من الأدوار الثانية والثالثة.

ونرصد لكم في هذا التقرير 10 معلومات عن الفنانة عزيزة راشد:

- تزوجت عزيزة من المنتج المسرحي عبدالقادر العايدي، وأنتج لها العديد من المسرحيات.

- ابنتها هي الفنانة أميرة العايدي، والتي تزوجت من الفنان الراحل وائل نور.

- شاركت عزيزة راشد في 183 عمل بين السينما والمسرح والتلفزيون.

- الكثير من مسرحياتها لم يتم تصويره، كعادة الكثير من المسرحيات في هذا الوقت.

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- كان آخر أعمال الفنانة عزيزة راشد الفنية مسلسل "العار" 2010 مع المخرجة شيرين عادل.

- جسدت عزيزة في المسلسل دور زوجة الفنان الراحل محمود عبد الغفار، ووالدة الفنانة دينا فؤاد.

- بعد مسلسل العار اعتزلت عزيزة الفن ولم تظهر في أي عمل سينمائي أو تلفزيوني.

- آخر مشاركاتها السينمائية في فيلم "دنيا" مع الفنانة حنان ترك.

- شاركت بدور مميز في مسلسل" ريا وسكينة" حيث لعبت دور نبوية بنت جمعة، الدور الذي أدته ببراعة.

- ارتدت الفنانة عزيزة راشد الحجاب، منذ فترة طويلة، واستمرت في التمثيل بعده، حتى توقفت في سنة 2010.

- أنجبت ابنتها أميرة العايدي في 7 أبريل لعام 1973، ورفضت دخولها المجال الفني في البداية، وألحقتها بكلية الحقوق، ثم اتجهت منها للعمل الفني.

- ومن الأعمال التلفزيونية المميزة للفنان عزيزة راشد، مسلسلات: "الناس في كفر عسكر، ودرب الطيب، والحقيقة والسراب، ورجل الأقدار، وللعدالة وجوه كثيرة، والفرار من الحب، وليالي الحلمية، والسيرة الهلالية".