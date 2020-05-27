محمد اسماعيل - القاهرة - كتب _ هاني صابر :
أكد الفنان القدير أحمد خليل، أنه ملتزم بخطوط حمراء في أي عمل يقبل على المشاركة فيه.
وقال "خليل" في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" : "عمري ما قدمت عمل دون المستوى بصرف النظر عن نجاح العمل من عدمه، فهناك خطوط حمراء تجاه أي عمل أنا بشتغل فيه، ومش بقبل أشتغل أي شغل".
وتابع: "لو فيه ممثل قال قدامي كلمة قبيحة أو ممثلة لبست لبس وحش.. بسيب الاستديو وبمشي، لأني بشتغل في فن محترم وليس كباريه".
وأوضح :"لما ألاقي ممثلة عريانة أو ممثل قليل الأدب أو بيطلع ألفاظ بذيئة ويقولك أنا كوميديان، تبقى دي قلة أدب وسفالة".
وأضاف :" الفن شيء محترم.. وبتعمل فن عشان تغير من المجتمع وتطور منه،عشان تبقى إنسان متحضر".
يذكر أن الفنان أحمد خليل شارك في دراما رمضان ٢٠٢٠ بمسلسل" الفتوة"، وظهر خلاله بدور والد أحمد صلاح حسني، وشارك في بطولة العمل رياض الخولي، وياسر جلال وليلى أحمد زاهر وأحمد خالد صالح وهنادي مهنا، ومن إخراج حسين المنباوي.
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد خليل لمصراوي: "عمري ما قدمت عمل دون المستوى.. والكوميديا مش ألفاظ بذيئة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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