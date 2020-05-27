استنادًا على جوجل.. 4 مسلسلات لم يتابعها المصريين في شهر رمضان

انتهى موسم المسلسلات التي تعرض في شهر رمضان وعلى الرغم من نجاح عدد من الأعمال الفنية مثل الاختيار والنهاية والبرنس وغيرها كانت هناك بعض المسلسلات التي لم تحظ بمتابعة جيدة وبدى هذا من خلال محرك البحث جوجل.

وفي السطور المقبلة نسلط الضوء على المسلسلات الرمضانية التي لم تحظ بمتابعة من جانب المصريين وذلك استنادًاعلى معدل البحث على الكلمة خلال الشهر الكريم.

جمع سالم

مسلسل جمع سالم بطولة زينة ودلال عبد العزيز ومحمد علاء وملك قورة ومحمد شاهين وعادل عبد الرزاق، إخراج إيمان حداد وتأليف محمد نايف.

يناقش المسلسل في إطار درامي قضية التبني والمشاكل داخل الأسرة المصرية، وذلك من خلال قصة دكتور القلب مريم التي تواجه أمور شتى في حياتها العملية والشخصية، تضعها في مفترق الطرق.

من خلال موقع جوجل يظهر أن المسلسل لم يشهد عزوف كبير لكن لم يحقق نجاحًا حيث في بداية شهر رمضان كان البحث عنه قوي وتناقص حتي وسط الشهر ثم هبط بشكل

مفاجئ في نهاية رمضان حيث تجد أن البحث عنه يصل إلى 20 فقط في بعض الأيام.

ونسني

مسلسل ونسني إخراج رامي رزق الله وتأليف تامر فرج وهبة العفيفي أما طاقم العمل فهو أحمد سلطان ومحمود الليثي وحازم إيهاب وسارة درزاوي وبسنت شوقي وهنا غنيم.

والعمل عبارة عن عدد من الشباب يقومون بعمل مشروع لهم، وهو عبارة عن تطبيق اسمه ونسني، وهدفه مساعدة من يشعر بالوحدة، وفي كل حلقة تكون هناك مهمة يخرج فيها أحد أفراد الشركة أو أكثر، وتكون مهمته أن يونس العميل ويحصل على تقييم عالي.

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في البداية كان البحث جيد يوميًا على ونسني لكن تناقص في منتصف الشهر فقل من 100 يوميًا إلى 35 وفي نهاية الشهر الأرقام وصلت إلى 27 فقط، كما لم يأتي ابدًا في التريندات اليومية.

يا انا يا جدو

المسلسل بطولة الفنان القدير أحمد بدير إلى جانب سارة سلامة ومدحت تيخا "مدحت إسماعيل" ورنا سماحة وطارق صبري وندى بهجت.

وتدور الأحداث حول العجوز البخيل إسماعيل، وحفيده يوسف الذي يعاني من بخل جده ومن عدم وجود عمل يساعده على تحقيق حلمه والزواج من خطيبته قشطة، وتطلع الجميع لوفاة الجد حتى يحصلون على الميراث.

بالنظر إلى محرك البحث جوجل تجد أن في بداية الشهر البحث كان قليلًا مقارنة بمسلسلات الأخرى حيث كان بمعدل 45 إلى 50 في وسط الشهر كانت هناك أيام لا يوجد أي بحث في النهاية ارتفع المعدل قليلًا لكنه غير جيد على الإطلاق.

واكلينها والعة

المسلسل من تأليف تامر عبد الحميد وإخراج تغريد العصفوري وهو من بطولة مى سليم وشريف رمزى وإنجى وجدان وياسر الطوبجى وخالد عليش ومحمد متولي.

وتدور أحداث مسلسل واكلينها والعه في إطار كوميدي خفيف على أن تكون كل حلقة منفصلة بذاتها،فيتناول قضية اجتماعية في إطار كوميدي من خلال ثلاث عائلات يعيشن في عمارة واحدة، إحدى العائلات تتكون من زوج وزوجته تحدث بينهما خلافات دائما فيستعينا بإنسان آلي يساعدهما في أعمال المنزل.

المسلسل الذي تم تصويره منذ فترة ولم يعرض في شهر رمضان كانت أيام قليلة التي بحث فيها المصريين عن المسلسل.