أحمد العوضي: خسيت 10 كيلو بسبب مشهد الإعدام ونجاحي توفيق من ربنا

صرح الفنان أحمد العوضي الذي جسد شخصية الإرهابي هشام عشماوي، بمسلسل الإختيار، بأن نجاحه في أداء شخصية الإرهابي الخائن، ليس من نابع مهارة منه بل توفيق من الله سبحانه وتعالى.

وتابع العوضي قائلًا: أنا مكنتش أحلم بالنجاح اللي حصل وده مش شطارة مني ولكن توفيق من الله سبحانه وتعالى.

وكشف العوضي خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج التاسعة، والمذاع عبر القناة الأولى المصرية، أنه أضطر إلى أن يخس 10 كيلو جرام في غضون شهران بسبب مشهد الإعدام بالمسلسل، مشيرًا

إلى القائمين على المسلسل بذلوا مجهودًا كبيرًا ودققوا في كافة التفاصيل حتى خرج المسلسل بالشكل الذي حظى على إعجاب الجميع.

وعن الفيديو المتداول له مع طفل سورى يدعى موسى قال العوضي، إنه بطبعه يحب الأطفال، وهذا الطفل بشكل خاص الذى التقاه على الحدود السورية اللبنانية أثناء تصوير مسلسل الإختيار وتابع قائلًا: موسى أكتر طفل حبيته في حياتي .. وأنا قررت أني لما أخلف هسمى أبنى

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موسى.

يذكر أن مسلسل الإختيار تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، وبطولة كل من أمير كرارة، أحمد العوضي، سارة عادل، أشرف مصيلحي، إسلام حافظ، إياد نصار، أحمد فؤاد سليم، محمد رجب، صلاح عبدالله، عابد عناني، محمد إمام، كريم محمود عبدالعزيز، شريف منير، كريم عبدالعزيز، أحمد رزق، أحمد وفيق، ضياء عبدالخالق، ناهد رشدي، حازم سمير، ياسين أمير، الحسين أحمد الشمندي، معتز هشام، عمرو سعد، محسن صبري، إسلام جمال، محمود حافظ، آسر ياسين، دينا فؤاد.

وتدور أحداثه حول حياة أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين مربع البرث بمدينة رفح المصرية عام 2017 أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.