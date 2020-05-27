أحمد العوضى: تدربت على السلاح لشهران والألعاب القتالية أجيدها منذ صغري

صرح الفنان أحمد العوضي ،الذي جسد شخصية الإرهابي الخسيس هشام عشماوي، بمسلسل الإختيار، إنه لم يستعد بدنيًا لمسلسل الإختيار كونه شخص رياضي مواظب على الفنون القتالية منذ صغره.

وتابع العوضي: أنا بحب الألعاب العنيفة منذ صغري ومواظب على التمرين اليومي لهم مثل الجودو والبكوس والتايكوندو .. وبتمرن عليها في الصبح وباليل.

وأضاف العوضي خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج التاسعة، والمذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن الشئ الوحيد الذي تدرب عليه قبل بدء تصوير مسلسل

الإختيار هو التدريب على السلاح الذي تطلب منه شهران حتى أجاد استخدام السلام وبعض الأمور الأخرى المتعلقة بسلاح الصاعقة.

وكشف العوضي عن أنه لن يتردد فى أداء شخصية عشماوي، بمسلسل الإختيار، كون العمل وطني ضخم يتضمن رسالة يقدمها للمشاهدين، وتابع قائلًا: هيكون أول وآخر دور شر أقوم به .. مش هعمل كدا تاني مستحيل لأن الموضوع صعب.

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يذكر أن مسلسل الإختيار من تأليف

باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، وبطولة كل من أمير كرارة، أحمد العوضي، سارة عادل، أشرف مصيلحي، إسلام حافظ، إياد نصار، أحمد فؤاد سليم، محمد رجب، صلاح عبدالله، عابد عناني، محمد إمام، كريم محمود عبدالعزيز، شريف منير، كريم عبدالعزيز، أحمد رزق، أحمد وفيق، ضياء عبدالخالق، ناهد رشدي، حازم سمير، ياسين أمير، الحسين أحمد الشمندي، معتز هشام، عمرو سعد، محسن صبري، إسلام جمال، محمود حافظ، آسر ياسين، دينا فؤاد.

وتدور أحداثه حول حياة أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين مربع البرث بمدينة رفح المصرية عام 2017 أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.