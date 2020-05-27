أحمد العوضى لـ الإبراشى: الإختيار نقلة كبيرة في حياتي

صرح الفنان أحمد العوضي الذي جسد شخصية الإرهابي التكفيري هشام عشماوي، بمسلسل الإختيار، بأن المسلسل يشمل نقلة كبيرة فى حياته بعد النجاح المصري والعربي الكبير الذى حققه.

وتابع العوضي قائلًا: الإختيار مش مسلسل عادي وكونه وطني ولكنه حقق نجاح أنا نفسي ما كنتش متخيله .. وهو خطوة تعد الأهم في حياتي وبالتأكيد ما بعده غير ما كان قبله.

وأضاف العوضي خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشى ببرنامج التاسعة، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، بأنه درس شخصية الإرهابي الخائن هشام عشماوى بتعمق لدرجة أنه جالس الضباط

الذين تزاملوا مع الإرهابي في الجيش قبل أن ينضم للجماعات الإرهابية، وتابع: وقفت على أبعاد شخصيته بعدما سمعت شهادة زملائه السابقين والخطابات والتحقيقات المسجلة له .. وعرفت أنه كان شخص كشري وانطوائي وهو مش شخص سوي على الإطلاق.

وأكد الفنان أحمد العوضي، أنه درس الشخصية بكل أبعادها حتى يؤديها بكل واقعية دون أية إضافات أو نقص، وتابع: أنا لم أرد على القلة التي انتقدتني في شخصية عشماوى بمسلسل الإختيار،

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كوني أنا ناجح .. أرد ليه.

يذكر أن مسلسل الإختيار من تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، وبطولة كل من أمير كرارة، أحمد العوضي، سارة عادل، أشرف مصيلحي، إسلام حافظ، إياد نصار، أحمد فؤاد سليم، محمد رجب، صلاح عبدالله، عابد عناني، محمد إمام، كريم محمود عبدالعزيز، شريف منير، كريم عبدالعزيز، أحمد رزق، أحمد وفيق، ضياء عبدالخالق، ناهد رشدي، حازم سمير، ياسين أمير، الحسين أحمد الشمندي، معتز هشام، عمرو سعد، محسن صبري، إسلام جمال، محمود حافظ، آسر ياسين، دينا فؤاد.

وتدور أحداثه حول حياة أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين مربع البرث بمدينة رفح المصرية عام 2017 أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.