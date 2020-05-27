ما بين المقالب والحوارات.. برامج أثارت إهتمام الجمهور برمضان 2020

تمكنت عدد من البرامج الرمضانية لهذا العام من حصد جماهيرية كبيرة بعد زيادة نسبة المشاهدة عليها، الأمر الذي جعلها تتصدر محركات البحث المختلفة دون غيرها، وتنوعت البرامج المقدمة ما بين برامج المقالب والحوارية الجريئة والترفيهية القائمة على تحدي الفنانين في العاب مختلفة، وبالرغم من انتقاد عدد منها إلا أنها نجحت في حفظ مركزها بالترندات.

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وجاء "رامز مجنون رسمي" على رأس تلك البرامج، والذي يقدمه الفنان رامز جلال، حيث اعتاد الجمهور منذ عام 2011، أن يطل عليه ببرنامج مقالب جديد يستضفيه خلاله المشاهير وينفذ مقلبه.

وبالرغم من الانتقادات الكبيرة واللاذعة التي وُجهت لرامز والقائمين على البرنامج والمطالبة بوقفه، إلا أنه نجح بشكل كبير وكان يتصدر محركات البحث المختلفة بشكل يومي، بجانب ضيوف الحلقات.

ويذكر أن البرنامج كان يعتمد على خداع الضيف بأنه سيكون نجم بأحد حلقات برنامج يسمى "الحقيقة"، من تقديم الإعلامية أروى، ليتفاجئ في وسط الحلقة بظهور رامز وتبدأ الحلقة، باستفزاز الضيف وإجباره على طاعة رامز في طلباته حتى لا يزيد من حدة

مقلبه والذي يعتمد على إثارة خوف الضيف.

ومن أبرز المشاهير الذي تم استضافتهم في "رامز مجنون رسمي"، الفنانة نبيلة عبيد، غادة عادل، لاعب النادي الاهلي التونسي علي معلول، والفنان الإماراتي عبدالله بالخير، والفنان السعودي حسن عسيري، ولاعب الزمالك طارق حامد، وكهربا، ومؤدي المهرجانات الشعبية حمو بيكا وحسن شاكوش، وياسمين صبري وأمينة خليل، والفنان السوري باسم ياخور، والفناننة السورية سوزان نجم الدين، وفيفي عبده وغيرهم من كبار مشاهير الوطن العربي.

اغلب السقا

خاض الفنان أحمد السقا أولي تجارب البرامج الرمضانية، ببرنامج ترفيهي بعنوان أغلب السقا، والذي يعتمد على استضافة أحد المشاهير ويتحدى السقا في عدد من الالعاب المختلفة، والفائز يتبرع بما حصده لأحد الجمعيات الخيرية، واستطاع البرنامج حصد نسب مشاهدة كبيرة، وكان يتصدر السقا وضيوفه ترند موقع التغريدات القصيرة"تويتر" عقب عرض الحلقة.

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والبرنامج من تقديم الفنانة رزان مغربي، ومن أبرز ضيوف الحلقات، عمرو يوسف، نيللي كريم، مايا دياب، درة، أنابيلا هلال، شريف

سلامة، المطرب وائل جسار، قصي خولي، حمادة هلال، نادية الجندي.

كريزي تاكسي

بعد نجاح الموسم الأول من برنامج "الكاميرا الخفية" كريزي تاكسي للفنان إبراهيم السمان الذي عرضه على اليوتيوب، استطاع أن يحصد شعبية كبيرة بعد في رمضان 2020، بعد عرض الموسم الثاني منه على شاشاة التلفويزن.

وجاء البرنامج بمثابة إعادة لخفة ظل برامج المقالب وعودتها لطبيعتها القديمة منذ أيام الفنان الراحل إبراهيم نصر، حيث يكون بطل الحلقة من الجمهور، بدون أي تطاول أو استخفاف أو إهانة له كما حدث ببعض البرامج الأخرى.

وفي ثالث أيام عيد الفطر المبارك زادت معدلات البحث على السمان بعد استضافته بأحد البرامج الفضائية بصحبة "النسناس" الذي ظهر معه ببعض حلقات البرنامج.

شيخ الحارة والجريئة

جاء برنامج شيخ الحارة والجريئة والذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي نكوذج للبرامج الرمضانية الحوارية التي يطلق خلالها الضيف تصريحات حصرية ويكشف البرنامج تفاصيل جديدة للمشاهد عن ضيف الحلقة مما يجعله يتصدر محركات البحث عقب عرض الحلقات.

ومن أبرز المشاهير الذي تم استضافتهم من الفنانين: الفنانة عايدة رياض، إدوارد، تامر هجرس، أحمد فلوكس، هشام سليم، صبري فواز، والمطرب محمود العسيلي، والملحن الكبير حلمي بكر، وغيرهم من المشاهير مثل الإعلامي مفيد فوزي، والإعلامي تامر أمين، والإعلامية إنجي علي وحارس مرمى منتخب مصر سابق عصام الحضري، ونجوم المهرجانات الشعبية بداية من حمو بيكا وعمر كمال وحسن شاكوش، ونجوم أخرون.

ونستعرض بعض حلقات تلك البرامج