ميرنا وليد - بيروت - حققت أغنية ​قهوة الماضي​ للفنانة اللبنانية ​إليسا​ نجاحاً مدوياً فحطمت حاجز النصف مليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة وهو ما احتفلت به إليسا في صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي فكتبت :"نصف مليون مشاهدة حتى الآن على يوتيوب استمتعوا بالأغنية".

وقد علقت الفنانة اللبنانية ​نوال الزغبي​ مبدية إعجابها بـ قهوة الماضي وكتبت لـ إليسا في صفحتها الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي مهنئة :"مبروك على نجاحك المستحق ..إلى الأمام"، لترد إليسا :"شكراً نوال أنا سعيدة أنها أعجبتكِ".

أما الممثلة اللبنانية ​داليدا خليل​ فهنأت إليسا قائلة :"أغنية رائعة ..مبروك"، وردت إليسا :"شكراً داليدا".

إشارة إلى أن إليسا كانت طرحت أغنيتها قهوة الماضي والتي تعاونت فيها مع الشاعرة الغنائية ​سهام الشعشاع​ ولحن الملحن ​محمد رحيم​ وتوزيع كميل الخوري.

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كانت هذه تفاصيل خبر نوال الزغبي وداليدا خليل تهنئان إليسا على قهوة الماضي التي حطمت الأرقام-بالصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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