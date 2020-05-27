نانسي عجرم تغني مباشرة لجمهورها-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - تعويضاً عن منع الحفلات المباشرة منذ بدء أزمة "كورونا"، ضربت الفنانة اللبنانية ​نانسي عجرم​ موعداً لجمهورها ومحبيها لمشاهدة حفلها المباشر تحت عنوان "أمل بلا حدود" وذلك عبر يوتيوب.

وذكرت نانسي جمهورها بموعد الحفلة الذي بدأ قبل 45 دقيقة من الآن أي في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت بيروت اليوم الثلاثاء، وأعلنت عجرم في حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي عن هذه الخطوة، داعية جمهورها لمشاهدة الحفلة.

وتأتي تلك الخطوة ضمن الحفلات التي يحييها الفنانون بشكل مباشر عبر الانترنت للحفاظ على التباعد الاجتماعي في ظل انتشار ​فيروس كورونا​ المستجد.

وقالت عجرم : "اشتقتلكن ومبسوطة، رح نتجمع بعد غياب بحفلة اليوم على قناتي الرسمية على اليوتيوب..ناطرتنكن".

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