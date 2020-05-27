وفاة إعلامية مصرية شابة بحادث مأساوي-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - بعد شهرين فقط على رحيل والدتها، أودى حادث سير مروّع اليوم الثلاثاء بحياة مذيعة الاقتصاد المصرية ​شيرين جمال​.

الراحلة أجرت عملية جراحية قبل وفاتها وذلك وفقًا لما أعلنته هي من خلال مقطع فيديو لها نشرته على صفحتها الشخصية بـأحد مواقع التواصل الاجتماعي قالت فيه: "أنا أجريت عملية جراحية منذ أيام وباخد كمية أدوية كثيرة جدًا بتضعف المناعة وبتأثر عليها".

وتابعت: "أنا عارفة إن في ناس كتير بتمر بنفس الظروف، ده بخلاف الأمراض المزمنة وكبار السن من أهالينا".هذا وأصيبت أيضاً شيرين جمال، بحالة اكتئاب بعد وفاة والدتها، حيث كتبت عبر حسابها الشخصي على أحد مواقع التواصل الاجتماعي عقب الوفاة: "عندما رحلت أمي.. لم أشعر من قبل بكل هذه المشاعر المزدوجة، لم أشعر بالضياع والوحدة والاشتياق والحزن والغربة في آن واحد.. رحلت عني يا أمي ورحل معكي كل شيء".

إشارة إلى أن شيرين كانت تعمل بقناة البغدادية سابقًا كمذيعة اقتصاد منذ ال 20 تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2010 وحتى الأول من كانون/ يناير لعام 2013.

