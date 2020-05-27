محمد رمضان يستقبل الصيف بهذه الإطلالة

ميرنا وليد - بيروت - استقبل الفنان المصري ​محمد رمضان​ فصل الصيف بصورة ظهر بها من إجازته الصيفية، وكتب رمضان على الصورة قائلاً: "أهلا بالصيف". وأعلن عن وصول قناته الرسمية على موقع" يوتيوب" إلى رقم قياسى جديد، حيث بلغ عدد المشتركين بها إلى 9.5 مليون مشترك، و2.9 مليار مشاهدة.

من ناحية أخرى قال الفنان محمد رمضان عن مسلسل البرنس: " كان مباراة تمثيلية عظيمة، وكل فريق العمل أثبت موهبته الفائقة، وقد ساعدهم في ذلك المساحات التي فرضها المخرج والمؤلف محمد سامى، فسامي كان حريصا دائما أن يظهر جزءا من إمكانيات كل فنان، وقد وفقنا الله في اختيار فريق عمل متكامل إنسانيا قبل فنيا".

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