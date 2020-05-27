تراند اليوم : شاهد.. نجل محمد عبده يثير التساؤلات برسالة مقلقة عن والده

نجل الفنان محمد عبده، اليوم، جمهور والده بدعمه في الحفلة التي سيقيمها “عن بعد” مشيراً إلى أنه يعاني من “اكتئاب” خفيف لبقائه في بلد لأطول مدة في حياته.

وقال عبدالرحمن عبده عبر صفحته على موقع تويتر: “اللي يسأل عن بابا محمد.. هذي أطول فترة في حياته يقعد فيها في بلد”، على حد تعبيره.

وأضاف نجل عبده معلقاً عن والده: “عنده اكتئاب خفيف…عشان كذا بكرة عاللايف ارسلوا رسايل تفرحه”، حسب قوله.

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وكان قد أعلن عبده عن حفلته الافتراضية في 23 مايو/أيار الجاري عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر قائلا: “أحبائي أنا على موعد معكم في حفل عيد الفطر المبارك”.