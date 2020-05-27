تراند اليوم : حقيقة طلاق مي حلمي عن المطرب محمد رشاد – تفاصيل

وجهت إحدى المعجبات سؤالا للإعلامية مي حلمي حول حقيقة انفصالها عن المطرب محمد رشاد، وذلك من خلال خاصية الإستوري عبر حسابها على إنستجرام، وردت مي قائلة تفتكري.

وعادت مي لتقطع تلك الشائعات ونشرت صورة لها مع رشاد وعلقت قائلة:” قال ايه يا سامي بيقولوا مين ساب مين ومين راح فين ايييييييييييه اومال مين كان بيفتح علبة الكحك وخصوصا الدرج الى تحت، الناس إلى متابعة الإستوري فاهمه قصدي ???? واستنو ستوري جديدة النهاردة”.

وكانت قد نشرت الإعلامية مي حلمي عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام صورة لها بإطلالة صيفية.

فيما جاءت تعليقات متابعي مى حلمى كالتالى: -قمر فى كل حالاتك، وأضافت أخرى قائلة “حلو الأخضر عليكى “.

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وعلق آخر “جميلة جدا ربنا يحفظك”.

يذكر أن حفل زفاف محمد رشاد ومى حلمى قد ألغى من قبل بعد خلافات بين العروسين، وأثار هذا الحدث جدلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعى وقتها، خصوصًا بعد نقل مى إلى أحد المستشفيات، حيث تدهورت حالتها الصحية بعد إلغاء حفل زفافها قبل إقامته بساعات.