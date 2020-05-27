تراند اليوم : وائل جسار : بحلم بالتمثيل مع ياسمين عبد العزيز ونور

طرح الفنان وائل جسار عبر YouTube فيديو أغنيته المصورة الجديدة “ماتغيبش ثواني” وهي من إخراج فادي حداد.

تحدث المخرج فادي حداد لبرنامج “MBC Trending” عن تعاونه مع وائل جسار قائلا إنه حتى الآن يتلقى الإشادة بفيديو أغنية “غريبة الناس” التي تم تصويرها قبل سنوات، مؤكدًا أنه يؤمن بوجود موهبة تمثيلية جيدة لدى جسار وهو ما حاول استغلاله بشكل أكبر أثناء تصوير أغنية “ما تغيبش ثواني”.

أضاف حداد أن وائل جسار يظهر موهبته التمثيلية بشكل واضح في أغنية “ما تغيبش ثواني”، حيث فضل أن تكون جميع مشاهد الفيديو كليب درامية.

من جانبه، أوضح وائل جسار أنه يلاحظ دائمًا قدرته على تقديم المشاهد التمثيلية في فيديوهات أغانيه، وأن البعض اقترح عليه خوض تجربة التمثيل، مشيرًا إلى تلقيه عروض سابقة من منتجين لكنه يفضل التأني قبل اتخاذ تلك الخطوة.

أوضح جسار أنه يود التمثيل أمام نور وياسمين عبد العزيز لو كان العمل في مصر ومع نادين نسيب نجيم وسيرين عبد النور لو كانت مشاركته في عمل لبناني.

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تابع أنه يجسد شخصية محاضر جامعي في أغنية “ما تغيبش ثواني” وهي مهنة يعتقد أنه قد يجيدها لقدرته على فرض النظام داخل قاعة المحاضرات، مؤكدًا أنه لو لم يكن مطرب كان يفضل أن يصبح طبيب.